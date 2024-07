Calciomercato Inter | pronto un doppio colpo in difesa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ildell’continua a muoversi fra la necessità di vendere e quella di rinfoltire la rosa aggiungendo qualche pedina in più allo scacchiere di Simone Inzaghi. In questo senso, Marotta nelle ultime ore sta lavorando intensamente per portare alla corte del tecnico piacentino due profili giovani che possano aumentare anche numericamente il parco difensori, fungendo da rincalzi di livello e di prospettiva nel corso della prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport e.com, i nerazzurri sarebbero infatti vicinissimi a ad Alex Pérez e a Juan Cabal.: Alex Perez ad un passo (Credit foto – Instagram del calciatore)Secondo il quotidiano spagnolo Relevo, Alex Pérez arriverà in Italia già in settimana per svolgere a Milano le visite mediche di rito e per firmare il contratto con i lombardi.