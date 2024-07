Bdm aiuti alle imprese del turismo | domande entro il 31 luglio per accedere al bando Fri-Tur

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024) Bdm Banca, Gruppo Mediocredito Centrale, ha rinnovato l’adesione a Fri-Tur, il Fondo rotativo per il sostegnoturistiche, la misura promossa dal Ministero delnell’ambito del Pnrr. L’iniziativa si rivolge ad alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta e in generale a tutte ledel comparto turistico che possono richiedere un finanziamento peragevolazioni messe a disposizione dal(la delibera bancaria deve esseregata dall’impresa alla domanda di agevolazione da presentareil 31attraverso la procedura informatica del gestore Invitalia). Con un ammontare compreso tra i 500 mila e i 10 milioni di euro, gli investimenti devono essere finalizzati al miglioramento dei servizi di ospitalità e al potenziamento delle strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.