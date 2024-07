Un personaggio inventato ci guida negli snodi di vita e di lavoro di Nathaniel Hawthorne autore di La lettera scarlatta

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 14 luglio 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Il mio sogno, quando ero una giovane ragazza appena maturata e iscritta al corso di lingue eture straniere, era quello di proseguire, se mai ne avessi avuto le qualità, una carriera universitaria. Mi sarebbe molto piaciuto rimanere immersa in quell’atmosfera di libri e studenti e attraverso romanzi meravigliosi inseguire i fili di tanti destini per scoprire il mio. Purtroppo o per fortuna la mitica professoressa Bianca Maria Pisapia, docente ditura anglo-americana alla Sapienza di Roma, mi propose per un colloquio alla Rai e lentamente ma fatalmente presi un’altra strada. Era ancora un tempo preistorico in cui la prima azienda culturale del Paese cercava giovani virgulti da crescere nell’ambiente universitario, ne ridiamo ancora con la professoressa Pisapia che comunque non posso che ringraziare.