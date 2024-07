Taylor Swift in concerto a San Siro cosa aspettarsi dalla seconda serata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Milano, 14 luglio 2024 – La’s version italiana che è andata in scena sabato sera a Sanè stata ancora meglio delle aspettative dei 65mila spettatori: i fan hanno ballato, urlato e cantato per oltre due ore e mezza disulle note delle canzoni di, la cui voce ieri era quasi sovrastata da quella dei suoi amati “ies”. E stasera si replica. La pop star americana dei record è tornata dopo 13 anni di assenza dai palchi italiani e sia per l’attesa sia per il clamore mediatico che la cantante ha attirato negli ultimi anni, i biglietti della doppia data a Sansi sono volatilizzati in pochi minuti per unche ha fatto impazzire i fan, una community molto affiatata e legatapassione per la musica della cantante della Pennsylvania.