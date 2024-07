Settant’anni e non sentirli La sfilata incanta il centro Omaggio al tamburino Ferretti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024)e non. Il fascino della Quintana è rimasto sempre lo stesso. Emozioni senza tempo, quelle regalate ieri sera dai circa mille figuranti che hanno sfidato il caldo per consentire alla città di rituffarsi, ancora una volta, nel Medioevo. Partito puntuale alle 19.30 da piazza Ventidio Basso, il corteo ha attraversato le principali vie delstorico, tornando a coinvolgere anche corso Vittorio Emanuele. Le assolute protagoniste del corteo sono state le dame. La prima che ha affrontato gli sguardi del pubblico è stata la 54enne Marzia Canali, scelta come ‘signora’ dal sestiere di Porta Romana, che ha indossato un abito rossoazzurro; di fianco c’era anche il piccolo Cristian Giandonato, pronipote di Carlo Mazzone. Quindi è stata la volta di Elisabetta Cecchini per Sant’Emidio, bellissima in un abito acquamarina.