Prestiti bancari in calo e aumenta il rischio di infiltrazioni criminali | più colpito il Nordest

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 14 luglio 2024) Continuano a calare ialle aziende, che negli ultimi anni hanno visto undel 27% a livello nazionale, corrispondente a una diminuzione di 247 miliardi di euro divivi in essere. Un trend che secondo l’Ufficio studi della Cgia di Mestre rischia di alimentare la crescente presenza delle organizzazioninell’economia reale. Calano ino i rischi, i motivi Stando al report della Cgia, nell’ultimo anno ialle imprese sono diminuiti del 4,7% (pari a una riduzione di 32,2 miliardi di euro in termini assoluti). Tuttavia, nella contrazione è stata ancora più significativa, con una diminuzione del 7,4% (14 miliardi di euro in meno). Questo trend conferma la continua riduzione deialle aziende, che negli ultimi 12 anni ha visto undel 27% a livello nazionale, corrispondente a una diminuzione di 247 miliardi di euro divivi in essere.