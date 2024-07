Odio i repubblicani odio Donald Trump | il video choc prima dell' attentato | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) "Il mio nome è Thomas Matthew Crooks.". Così l'uomo che haalla vita'ex presidente degli Stati Uniti, era apparso con unmessaggio sui social. Thomas Matthew Crooks, ventenne di Bethel Park, Pennsylvania, è stato identificato come l're che ha sparato con un AR-15 al comizio i. Non aveva precedenti penali in Pennsylvania e gli inquirenti non hanno ancora identificato un movente. Un registro degli elettori ha mostrato che Crooks era registrato come repubblicano, sebbene i registri federali di finanziamentoe campagne elettorali mostrino che ha donato 15 dollari al Progressive Turnout Project, un gruppo liberale per l'affluenza alle urne, tramite la piattaforma di donazioni democratica ActBlue nel gennaio 2021.