Mattarella Grave allarme e forte indignazione per l’attentato a Trump

(Di domenica 14 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “contro Donaldè motivo di. La violenza che, da qualche tempo, ha ripreso a manifestarsi in ambito politico è uno sconcertante sintomo di deterioramento del tessuto civile e del pericoloso rifiuto del confronto, del dialogo, del rispetto della vita democratica. Auguro a Donalde agli altri feriti un pronto ristabilimento ed esprimo cordoglio per il cittadino rimasto vittima di questo intollerabile gesto di odio e di attacco alla libertà. Gli Stati Uniti, grande democrazia, risponderanno certamente con efficacia e vigore a ogni concezione di violenza”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in una dichiarazione. – Foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS).