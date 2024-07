Malore in bici muore a 52 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Tragedia in montagna, ieri mattina, a Pintura di Bolognola. Il 52enne civitanovese Danilo Pollastrelli era in sella alla sua mountain-bike per un’escursione, quando è stato colpito da unimprovviso che non gli ha lasciato scampo. È successo a Garulla, sulla strada per il rifugio Amandola, intorno a mezzogiorno. I primi a trovarlo accasciato vicino allasarebbero stati alcuni escursionisti, che stavano percorrendo il suo stesso sentiero e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno allertato l’eliambulanza. Ma l’elicottero non ha neanche avuto il tempo di atterrare: malgrado i tentativi di rianimarlo, purtroppo per il 52enne non c’è stato niente da fare. Ieri a Bolognola era anche operativa la Potes turistica, la postazione di emergenza sanitaria, prevista in estate per potenziare l’assistenza sanitaria nelle località turistiche, ma in questo caso tutto è avvenuto in pochi istanti.