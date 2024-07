Lucia Bronzetti Olimpiadi Parigi 2024 tennis | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024)sarà all’esordio olimpico a. Proveniente da una stagione che non ripete (per ora) i fasti del 2023, ha comunque dimostrato di poter stare non molto lontana dalle big quando le incontra. Questo, almeno, sulla terra rossa, che poi è la superficie che vedremo in quest’edizione della rassegna a cinque cerchi. Difficilmente arriverà a medaglia sia in singolo che in doppio con Elisabetta Cocciaretto, ma può raggiungere buoni obiettivi se aiutata dal sorteggio. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Rimini, 10 dicembre 1998 Sport e disciplina:, singolare femminile e doppio femminile Quando gareggia: sabato 27 o domenica 28 luglio (1° turno singolare femminile, doppio femminile). Eventuali in singolare femminile: lunedì 29 luglio (2° turno), martedì 30 luglio (3° turno), mercoledì 31 luglio (quarti di finale), giovedì 1° agosto (semifinale), venerdì 2 agosto (finale bronzo), sabato 3 agosto (finale oro).