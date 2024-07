Le prime parole del difensore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) La seconda vita calcistica di Mattia Caldara (in foto) riparte all’ombra della Ghirlandina. Dopo un periodo piuttosto travagliato a livello fisico, ilcerca a Modena la sua rivincita e si è messo subito a disposizione di Pier Paolo Bisoli. La sua prima intervista in canarino rivela un ragazzo pulito, che ha una grande voglia di rimettersi in gioco e che non considera certo la piazza gialloblu come un ripiego, ma come una grande opportunità. "Mi ha convinto di questa scelta la grande fiducia che ho sentito attorno a me sin dai primi contatti che ho avuto con la società. Mi chiamavano quasi ogni giorno e mi hanno fatto sentire sin da subito parte importante del progetto. Avevo bisogno di una nuova sfida e di una nuova opportunità e sono molto grato al Modena per avermela data".