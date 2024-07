Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 14 luglio 2024) Quel settembre del ’76, ormai lontano nel tempo è polvere argentea sui capelli, è una dolcissima nota nella memoria. La casa poco distante dal mare era immersa in un campo di bergamotti, sul retro aveva una vasca rettangolare ove si abbeveravano le giumente a sera .. Dalle finestre si poteva vedere il mare e per riparare le sale e le camere da letto dal sole davanti alle porte che davano in terrazzo erano appesi dei lenzuoli di lino bianchi, consumati; che si gonfiavano come vele di brezza, che risalendo passava sulle cime degli alberi. Ai lati della scalinata in marmo che si divideva in due braccia, fino al terrazzo, c’erano due enormidi terracotta smaltata da Caltanissetta, con le ortensie. Pamela la “ milanese “, una ragazza bionda, lattiginosa, ogni estate i suoi genitori la mandavano da giugno a settembre dai miei genitori, che le avevano riservato la stanza blu.