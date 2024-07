La storia in verticale Dalle imprese eroiche al salvataggio di rifugi e bivacchi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Quella del Cai di Monza è unadi 125 anni che unisce la passione pura della montagna, fatta di escursioni e semplice contatto con la natura, all’agonismo sportivo di altissimo livello, che ne ha fatto fucina di alpinisti di assoluto valore. "Dopo la Seconda guerra mondiale è iniziata per il Cai di Monza l’attività alpinistica vera e propria, che per circa 30 anni l’ha visto protagonista nell’organizzare spedizioni internazionali che hanno fatto ladella disciplina – racconta Diego Colombo, consigliere del Cai Monza e curatore dell’archivio storico –. L’attività alpinistica era sostenuta dagli alpinisti della Pell e Oss (tra cui il grande Walter Bonatti), la cui guida era Giancarlo Frigieri. Di queste la spedizione più importante è stata nel 1963, in occasione del centenario del Cai nazionale.