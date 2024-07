La Giunta cambia regole Like ai post dei cittadini Il dipendente ora rischia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Siamo abituati a mettere ““ sotto diversi ““ delle diverse piazze virtuali. Alcuni “mi piace“ sono messi consapevolmente, altri scappano scorrendo le pagine. Ma per qualcuno i ““ sono della discordia. Sta sollevando critiche, infatti, il codice di comportamento adottato dall’amministrazione comunale e che fino a ieri è stato sottoo a una revisione partecipativa. Ad avere delle riserve è la Uil perché, in base alle nuove disposizioni, unpotrebbe essere sottoo a un provvedimento disciplinare per un semplice ““ espresso sotto iche altre persone hanno pubblicato sui social. In pratica un cittadino critica, ilmette il simbolino con il pollice alzato e scatta il provvedimento. "Riteniamo una forzatura sostenere che si possa “esprimere gradimento, anche tramitenei confronti di interventi altrui se ciò può nuocere al prestigio dell’amministrazione“ - ha scritto Maurizio Poggi il segretario responsabile delle amministrazioni locali della Uil al segretario generale, al sindaco Paola Garlaschelli e alla Rsu – in quanto tale dizione della normativa statuale fa riferimento ad interventi e commenti, quindi in una articolata manifestazione del pensiero, mentre un semplice ““ può essere semplicemente assertivo in merito a eventuali ed oggettive criticità presenti nell’ente".