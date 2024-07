Kids Choice Awards | Barbie Percy Jackson e Spider-Verse vincono alla grande!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 14 luglio 2024) A quasi un anno di distanza dsua uscita,continua a conquistare premi importanti. Sabato, il film con Margot Robbie si è aggiudicato due dei premi più importanti ai2024 di Nickelodeon, tra cui Miglior film e Attrice cinematografica preferita per la Robbie. Tra gli altri grandi vincitori della serata c’è stato anchee gli dei dell’Olimpo, che ha vinto sia nella categoria FavoriteTV Show che in quella Favorite Male TV Star (Walker Scobell). La serata di gala di sabato ha concluso l’illustre tour di premiazioni di, che ha vinto praticamente tutti i premi più importanti di questa stagione. Il kolossal di Greta Gerwig ha persino vinto l’Oscar per la migliore canzone originale con “What Was I Made For?” di Billie Eilish e Finneas O’Connell.