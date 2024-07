Kate in viola a Wimbledon e non è un caso Con Charlotte e Pippa si prende la standing ovation

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Londra, 14 luglio 2024 – Deliziosa in un abitoMiddleton si è palesata al torneo diche oggi ospita la finale maschile dei Championship fra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. A sorpresa è accompagnata dalla figlia, che ha appena compiuto 9 anni, e dalla sorella. La presenza della principessa del Galles, 42 anni, era stata annunciata ma tanta era l’attesa di vederla nuovamente in pubblico.era apparsa sotto i riflettori un mese fa per l’evento Trooping the Colour, la prima volta a distanza di 6 mesi dall’ultima uscita ufficiale, a 5 mesi dall’operazione all’addome e tre dalla comunicazione della diagnosi di cancro. Oggiindossa un vestito a mezze maniche, non ache è uno dei due colori iconici del torneo, insieme al verde: il volto è disteso, i capelli lunghi e sciolti.