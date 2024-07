It’s not coming home | maledizione Inghilterra la Spagna vince l’Europeo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024) Berlino, 14 luglio 2024 – Lasi laurea per la quarta volta campione d’Europa superando l’per 2-1 nella finale degli Europei 2024. I Tre Leoni restano ancora beffati sul fil di lana dopoperso ai rigori contro l’Italia di Roberto Mancini, oggi contro le Furie Rosse di de la Fuente con un netto 2-1, a decidere il risultato Oyarzabal entrato nel secondo tempo al posto di Morata. Il match I primi dieci minuti vedono lasempre in campo inglese, il primo tiro in porta è di Nico Williams, respinto all’11’ ed è angolo per gli iberici: tira Williams ma la semirovesciata di Le Normand non ha esiti. Timido tentativo in area di Walker presto respinto dalla difesa spagnola, poi seguito da Rice al 16?, anche questo debole e respinto.