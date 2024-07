Irpinia un’auto si schianta contro un muro | morti 4 giovanissimi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024) Quattro giovani, di età compresa tra i 19 e i 21 anni, sono deceduti in un tragico incidente stradale avvenuto la notte scorsa lungo la Strada Statale delle Puglie, nei pressi di Mirabella Eclano, provincia di Avellino. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, quando una Fiat Panda che procedeva in senso opposto ha colliso con la Mercedes su cui viaggiavano i quattro ragazzi, diretti al borgo di Calore di Mirabella per mangiare un gelato insieme ad altri amici, provocando la perdita dillo del veicolo. Leggi anche: Roma, uomo ucciso dal caldo: trovato il corpo in strada La dinamica dell’incidente La Mercedes, a seguito dell’impatto, è finitaun muretto di cemento, causando la morte istantanea di tutti gli occupanti.