Inter la settimana prossima sarà quella di un nuovo acquisto!

(Di domenica 14 luglio 2024) L’è molto attiva sul mercato nelle ultime settimane. Ha chiuso diversi acquisti, precisamente 3 fino ad ora ufficialmente. Uno di questi farà il suo esordio ad Appiano Gentile la, Simone Inzaghi lo attende. INIZIO – L’ha cominciato ad allenarsi ieri mattina ad Appiano Gentile dopo lo stop per le vacanze. C’è chi ha giocato con le nazionali e tornerà più tardi e chi ha già iniziato a preparare lastagione. Tra questi ci sono diverse novità per Simone Inzaghi. La prima riguarda le presenze dei due nuovi acquisti Mehdi Taremi e Josep Martinez, ufficializzati nelle scorse ore ed ora subito a disposizione del tecnico. La seconda riguarda invece il rientro di alcuni giocatori che sono finiti in prestito nello scorso anno: uno su tutti è Joaquin Correa.