I nuovi progetti del bando regionale Il servizio civile si fa in biblioteca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Un’opportunità formativa unica per i giovani e un antidoto alla violenza, uno strumento di coesione e inclusione. È Il, che invita i giovani dai 18 ai 30 anni (non compiuti) a dedicare alcuni mesi della propria vita in azioni legate al territorio e alla comunità. E’ in scadenza – c’è tempo fino a lunedì – il: la domanda di partecipazione va presentata attraverso la piattaforma er.regione.emilia-romagna.it/ tramite Spid entro le ore 14 del 15 luglio. Arcimette a disposizione dueche operano nell’ambito della promozione culturale. Il primo, ‘Giovani in rete’, realizzato in collaborazione con il Comune di Forlì, propone diverse attività per favorire la multiculturalità e l’integrazione dei cittadini immigrati nel territorio.