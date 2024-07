Hilm af Klint | la straordinaria artista che tenne segrete le sue opere

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 14 luglio 2024)af: lachele suefino a 20 anni dopo la sua morte. Quando l’arte è messaggio puro e non ambizione sfrenata?afunachele suea afè una figuradell’arte moderna, che solo di recente ha iniziato a ricevere il riconoscimento che merita. Nata nel 1862 in Svezia,a crebbe in una famiglia benestante, trascorrendo le estati nel maniero di Hanmora, dove sviluppò un profondo amore per la natura. Questo interesse la portò a studiare botanica e matematica, ma fu l’arte a diventare la sua vera vocazione. Trasferitasi a Stoccolma, frequentò l’Accademia Reale di Belle Arti, diventando una delle prime donne a sostenersi con la propria arte, grazie ai suoi ritratti e paesaggi.