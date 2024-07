Grave bombardamento a Gaza | colpita scuola dell’Onu almeno 15 morti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024) Nuseirat, Striscia di15 persone sono state uccise oggi in unisraeliano contro unagestita dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) nel campo di Nuseirat, nel centro di. L’annuncio è stato dato dal governo della Striscia, controllato da Hamas. L’attacco ha colpito laAbu Arban, rifugio per centinaia di sfollati che cercavano protezione dai combattimenti incessanti che devastano il territorio palestinese. Le autorità locali hanno inoltre riferito che circa 80 feriti sono stati trasportati all’ospedale Al Awda di Nuseirat.Leggi anche: Hamas blocca i negoziati sulla tregua a: “Basta stragi civili” L’esercito israeliano ha giustificato l’azione sostenendo che la“serviva come nascondiglio e infrastruttura operativa per attacchi contro le forze armate”.