Giro d' Italia femminile 2024 vince Longo Borghini

(Di domenica 14 luglio 2024) L'Aquila, 14 luglio- Dopo un'attesa lunga 16 anni dall'acuto di Fabiana Luperini, il tricolore torna a brillare sul gradino più alto del podio deld'Women, negli ultimi decenni quasi esclusivamente appannaggio delle olandesi: merito di Elisa, in rosa dalla prima all'ultima tappa dell'edizione, quella totalmente rinnovata nell'organizzazione e nel trofeo e che si è chiusa a L'Aquila dopo aver visto la partenza da Brescia. I dettagli Proprio quel giorno, sotto una fitta pioggia, la piemontese mise sulle spalle, per la prima volta in carriera, la maglia rosa aggiudicandosi la cronometro inaugurale con una prova mastodontica: maglia rosa che sarà difesa fino alla fine a dispetto della risalita di Lotte Kopecky, la rivale più accreditata alla vigilia che conferma i pronostici, mostrandosi addirittura anche più competitiva del previsto in salita.