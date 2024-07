Gabana presa d’assalto Cinghiali e fiume in piena non fermano i bagnanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Nonostante i divieti di balneazione e le restrizioni disposte dalle autorità sanitarie per limitare il più possibile l’espansione del contagio della peste suina, trasportata dai, la zona dellasoprattutto nei fine settimana èdi mira da diverse centinaia di persone. Tutto ciò nonostante il fatto che quest’estate, con iline il livello dell’acqua più alto rispetto al solito, tra il bosco e ilnon c’è il tradizionale spazio con sabbia e ghiaia dove i bambini erano soliti stazionare e giocare. Inizialmente il Comune, anche in ottemperanze alle norme vigenti, aveva deciso di non aprire al pubblico il punto ristoro che si trova in questa località ma a fronte di questa massiccia invasione ha ritenuto di revocare il divieto, permettendo ai gestori di riprendere l’attività.