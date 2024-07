Disturbava di notte i coinquilini Morto dopo la lite un arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) È accusato di aver aggredito a pugni un tunisino poiin ospedale per infarto, un uomo di origini marocchine. La vittima, Helmi Neffati, 42 anni, irregolare sul territorio nazionale, ha trovato la morte, in séguito a una aggressione violenta. Le indagini immediatamente avviate dalla Squadra mobile della questura di Pavia congiuntamente al commissariato di Voghera, hanno portato al fermo di Azz Edine Kouchaoui indiziato d’aver commesso il reato, rapidamente identificato e rintracciato appena dieci orel’intervento degli investigatori. Subitoil decesso del 42enne, avvenuto nelle prime ore del mattino al Pronto soccorso dell’ospedale di Voghera dove si trovava ricoverato per le lesioni subite, l’attività investigativa si concentrava sull’hotel dove il malcapitato trascorreva provvisoriamente le ore notturne.