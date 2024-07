Da Facebook a TikTok così la mafia si traveste da influencer per attrarre i giovani Gratteri | Eliminati 36mila reel di armi e bella vita – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 14 luglio 2024) «Laha bisogno per esistere del consenso popolare e per acquisirlo si fa pubblicità esattamente come qualsiasi azienda» Lo ha spiegato il procuratore di Napoli, Nicola, presentando il suo libro Il Grifone alla rassegna “La posta letteraria” di Radicofani.spiega che come le aziende laè a caccia di consumatori del futuro, e quindi dei. Per questo prima ha usato per anni, ma da qualche anno ha aperto migliaia e migliaia di account su. Prima si promuoveva con i preti e le squadre di calcio Il procuratore di Napoli ha raccontato come «lasia di fatto nata con l’unificazione dell’Italia» e che fin dall’inizio al contrario di quello che si dice «ha avuto l’esigenza di promuoversi».