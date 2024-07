Cosa rappresenta la finale di Paolini per il tennis italiano

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di domenica 14 luglio 2024) Dopo la sconfitta di Coco Gauff agli ottavi di, contro Emma Navarro, ci si è trovati nell’insolita situazione in cui ai quarti del singolare femminile di Wimbledon la seconda testa di serie più alta rimasta in tabellone era la numero 7, una giocatrice italiana, Jasmine. Elena Rybakina (numero 4), aveva già vinto il torneo nel 2022 ma restava una candidata imprevedibile. All’interno della stessa partita alternava picchi di gioco clamorosi a fasi in cui stacca la spina più o meno completamente. Per questo motivo, oltre anche alla fiducia accumulata al Roland Garros, era lecito considerarecome una delle favoritissime, se non addirittura la favorita assoluta sulla carta, per la vittoria del torneo più prestigioso del mondo che resta tuttora stregato per iti italiani nei singolari, sia femminile che maschile.