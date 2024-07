Boho braids l’acconciatura estiva con un tocco di coquette

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) Si sa, le treccine sono un vero e proprio must have per l’estate. Comode, pratiche e molto stilose, ora è proprio la loro stagione. E se ci fosse la possibilità di fare un bel glow up a uno degli statement più grandi in tema haircare? Si chiamanoe riprendono appunto lo stile, un po’ Coachella mood. E non è necessario fare un viaggio ai Caraibi per riprodurlo, anzi. È uno stile perfetto sia in spiaggia, che in piscina, ma anche in città. Per ricrearle bastano pochissimi trucchi. La cosa migliore di queste treccine? Sono assolutamente personalizzabili: con accessori e, se ci fosse manualità, anche con alcune forme. Se poi non aveste manualità necessaria per realizzare questa acconciatura, c’è sempre la possibilità di recarsi presso un salone specializzato, o un parrucchiere esperto.