Arena sul mare altri due eventi Sul palco salgono Dardust e Sonik

(Di domenica 14 luglio 2024) Dopo i successi dell’UlisseFest l’sulal Porto antico di Ancona si appresta ad ospitare due importanti. Sono i concerti di(venerdì 19) e di(sabato 20), entrambi gratuiti con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. Musicista di origini marchigiane,, si esibirà in uno spettacolo organizzato in collaborazione con la direzione artistica di Adriatico Mediterraneo. Dario Faini, questo il suo vero nome, sarà al pianoforte, accompagnato dal Sunset String Quartet. Pianista italiano tra i più premiati al mondo, autore e produttore d’eccezione,ha firmato grandi successi (oltre 95 dischi di platino), e la sua musica ha accompagnatodi richiamo internazionale come il Superbowl (2018) e l’NBA All Star Game nel 2019, anno in cui ha cominciato la collaborazione con Mahmood, per il quale ha prodotto ‘Soldi’, brano vincitore a Sanremo.