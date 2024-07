A Pamplona la festa è immobile

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 14 luglio 2024) Alla Feria de San Firmín che si svolge in questi giorni, tutto si ripete uguale da un secolo. Anche le «bugie alcoliche» di Ernest Hemingway, che ha amato, bevuto e descritto la folle corsa di uomini e tori. Un libro li intreccia in un racconto esaltante. «L’unico vero pericolo è quando le corna colpiscono l’aorta o il cuore. E comunque da queste parti abbiamo fantastici chirurghi vascolari». La giustificazione non richiesta arriva a tradimento mentre i tori sbuffano e corrono con gli zoccoli che mitragliano il selciato, inseguendo dei pazzi con un fazzoletto rosso legato a un polso o alla capoccia. È la Feria de San Fermín, ancora una volta, da più di un secolo. È il delirio collettivo che si ripete per nove giorni a partire dal 6 luglio.