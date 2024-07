A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv | orari 14 luglio programma streaming guida RAI ed Eurosport

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024), domenica 14, si corre la quindicesima tappa delde. Non c’è respiro nel secondo weekend della Grande Boucle, con una seconda frazione consecutiva con arrivo in salita su una delle ascese più toste di tutta l’edizione. Ieri Tadej Pogacar ha sferrato un colpo micidiale a Jonas Vingegaard, vediamoil nuovo capitolo della sfida titanica chi se lo aggiudicherà. Festa nazionale in Francia nel giorno della Presa della Bastiglia e non poteva esserci tappa migliore, per una cornice di pubblico che si annuncia incredibile. Giornata lunghissima con quasi 5000 metri di dislivello e i 200 km sfiorati. Non c’è tempo per respirare che si scala subito il Col de Peyresourde (6,9 km al 7,8%). Lunga discesa e in rapida successione ecco Col de Menté (9,3 km al 9,1%) e Col de Portet-d’Aspet (4,3 km al 9,6%).