Uomini e Donne quanto sei grato di non esserti fermato alle apparenze con Raffaella? | la risposta di Brando Ephrikian

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 13 luglio 2024) Nelle scorse ore, ex tronista dell’ultima stagione di, ha risposto a qualche curiosità dei suoi fan. Il nipote d’arte al termine del suo lungo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi ha sceltoScuotto, nonostante si pensasse che fosse maggiormente attratto da Beatriz D’Orsi. Un utente ha chiesto a tal proposito asi sentisseper essere andato oltre le. La sua: Sono molto, sono molto contento, in tutte le cose quotidiane, tutti i giorni. Ma comunque in generale con le persone non bisogna fermarsi. Lesono. Non bisogna giudicare un libro dalla copertina. Non si sa mai dietro cosa ci sta. Un altro dei suoi follower invece era curioso di conoscere i tre aggettivi con cuipotrebbe descrivere il suo rapporto con la sua ex corteggiatrice e scelta: Dunque 3 parole con cui descriverei il rapporto con la zia (, ndr) dunque complice,gro e ogni tanto litigarello.