Slitta Sanremo 2025 | nuove date e paura Rai per gli ascolti senza Amadeus

(Di sabato 13 luglio 2024) Cambiano leper. La decisione di posticipare ledel Festival dall'11 al 15 febbraio è stata presa per evitare la sovrapposizione con i quarti di finale della Coppa Italia, programmati inizialmente durante la stessa settimana. Questa modifica è stata confermata da fonti autorevoli come La Stampa e Il Secolo XIX. L'Amministratore Delegato della Rai, Roberto Sergio, aveva evidenziato su Facebook la problematica sovrapposizione trae la Coppa Italia, portando a un cambiamento nelledel Festival. Lomento di una settimana per la kermesse musicale è stata accolta positivamente dagli investitori pubblicitari, dalla Tv di Stato e dal Comune della Città dei Fiori, e che ora possono godersi entrambi gli eventidover fare una scelta.