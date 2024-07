Si schianta con l’auto contro una staccionata salva per un soffio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Montespertoli (Firenze), 13 luglio 2024 -per undopo aver centrato in pieno lache delimita la pista ciclopedonale nella frazione di Martignana, nel comune di Montespertoli. Protagonista dello spettacolare incidente una ragazza a bordo di un’utilitaria. Per cause ancora da chiarire, la donna ha sbandato ed è finitalache separa la carreggiata dalla pista ciclopedonale. L’impatto ha causato la distruzione di una buona parte dello steccato. Un pezzo disi è conficcato nel parabrezza anteriore del, sfondandolo. Per fortuna nessun frammento ha colpito la donna, che ne è uscita illesa. Tanto spavento e qualche danno ma nessuno conseguenza seria. .