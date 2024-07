Scarcerato l’uomo che uccise la moglie ad Arezzo | sarà trasferito in una Rsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2023 –nella Rsa Fossombroni diche il 21 giugno scorsolacon un colpo di pistola all’interno della propria abitazione. Il gip diStefano Cascone ha, accogliendo un'istanza della difesa, Alessandro Sacchi, l'80enne che colpì a morte Serenella Mugnai, 72 anni, una paziente affetta da Alzheimer.nella storica struttura di accoglienza per anziani e persone disagiate: risiederà in un piccolo appartamento dove resterà ristretto alla misura degli arresti domiciliari. Il delitto accadde dopo la mezzanotte di quel giorno e si consumò al culmine di una lite: in base a quanto raccontato da Sacchi, la donna si rifiutava di andare a dormire. Dopo averle sparato chiamò i vicini in preda allo sconforto.