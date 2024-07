Salento violentata una bimba di 12 anni La denuncia contro un animatore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

«Sono statada un». Questa la terribilefatta dai genitori di una ragazzina di 12sulla quale i carabinieri di Melendugno (Lecce) stanno indagando da qualche giorno: l'adolescente sarebbe stata vittima di una violenza sessuale in un villaggio turistico indurante la vacanza con la famiglia proveniente dal Lazio. I fatti sono ancora tutti da accertare e il molestatore, stando a quanto riferito dalla 12enne, sarebbe undella struttura. Come riportato dal Corriere della Sera, l'episodio sarebbe accaduto mercoledì scorso. Gli accertamenti e l'assistenza medica e psicologica all'adolescente hanno preso il via subito dopo il racconto fatto alla mamma e alla zia.