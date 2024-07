Progetto Charme Pavia in campo on città europee

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Incrementare le conoscenze e le competenze sulla digitalizzazione del patrimonio culturale. E’ questo l’obiettivo che si pone “: digital cultural heritage activities acRoss jmultiple european regions“, ilcofinanziato dall’Unione Europea partito giovedì e che vede il Comune di, in qualità di capofila, in partenariato con cinquee l’Università di. La progettazione è risultata tra le 78ammesse a finanziamento nel contesto del secondo bando Interreg Europe, programma di cooperazione territoriale europea. I partner oltre al Comune disono le Municipalità di Coimbra (Portogallo), Iasi (Romania), Turku (Finlandia), la Comunità Urbana di Grand Poitiers (Francia), l’Ufficio per l’Integrazione Europea del Comune di Lviv (Ucraina, “discovery partner”), cui si aggiunge l’Università di