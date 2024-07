Notte in Moda che incanto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Non ha tradito le aspettative, laIn2024 che per la XXVI edizione è tornata a far brillare il lungomare fanese di bellezza e fascino. Grande successo, domenica scorsa, per la sfilata che portain passerella le allieve della scuola Artee gli abiti da loro realizzati durante i corsi di modellismo e confezione. Un ’format’ ormai consolidato, ma quest’anno rinnovato nell’ambientazione, ovvero la suggestiva location del Lido. "Una serata all’insegna della bellezza, della creatività e del Made in Italy – dicono gli organizzatori –. Eleganza e raffinatezza accompagnati da talento, competenza e passione". I protagonisti della serata, sono stati gli abiti progettati e cuciti dalle allieve dei corsi di Fano e Pesaro con la supervisione della fondatrice della scuola Michela Ricci e dei docenti di Arte