Milano Est furgone si schianta contro il casello della A4 | sette feriti e chilometri di code

(Di sabato 13 luglio 2024) Unsi ètola barriera diEst lungo l’autostrada A4, all’altezza di Monza. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 di sabato 13 luglio, mentre il veicolo procedeva in direzione Torino.persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 15 anni. Segnalati diversidi coda. Non è chiara, al momento, la dinamica dello schianto. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, alcuni mezzi dei vigili del fuoco e la polizia stradale. Tre persone sono state portate in ospedale in codice giallo, un’altra, meno grave, in codice verde. .