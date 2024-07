LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita del Blockhaus ci si gioca tutto per la classifica generale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.20 14.00no a staccarsi le prime atlete, il ritmo di Realini non è sostenibile per la maggior parte del gruppo. 13.59 Finisce il lavoro di Chapman, ora è Realini a tirare il gruppo per Longo Borghini. 13.56 Ci siamo,la scalata del(16.3 km all’8%) 13.54 Un chilometro all’imbocco del. 13.52 Gruppo che ora è trainato da Brodie Chapman e Gaia Realini, le due compagne di squadra di Elisa Longo Borghini presenti nel gruppo di vertice. 13.50 20 km alla fine della corsa. 13.47 5 km ai piedi del Blockahus: temperature che superano i 35 C°, per le atlete si appresta un finale proibitivo. 13.45 Barbara Malcotti prova a rompere gli indugi a 23 km dal traguardo.