LIVE- Conte | Ho parlato con Osimhen sa che deve dare il massimo per il Napoli Vi dico una cosa su Marin e Buongiorno

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 13 luglio 2024) Prima conferenza stampa da Dimaro per Antonio. Il tecnico parla di, della delusione per la scorsa stagione e dei nuovi acquisti. Le dichiarazioni complete del tecnico. Prima conferenza dia Dimaro Antonio, prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il tecnico ha affrontantato diversi temi per il futuro del. Ecco le sue dichiarazioni. Il tecnico ha affrontato subito la questionee la situazione generale del club: “Penso che in questa fase, dopo che io ho firmato con il, la fase più difficile sia stata quella di allineare tutta la situazione, rimettere il clubal centro di tutto. Questa secondo me è stata lapiù difficile che abbiamo dovuto affrontare. Questa è la situazione che ci permette già di stare un passo in avanti.