La Fattoria protagonista dello storico reality confessa | Non riesco a pagare affitto e bollette

(Di sabato 13 luglio 2024) Un exde Lashow trasmesso dal 2004 al 2009, ha raccontato di essere in serie difficoltà economiche. Stiamo parlando di Leopoldo Mastelloni, attore napoletano che nel 2006 prese parte alla terza edizione de La, la stessa a cui parteciparono Selvaggia Lucarelli, Aldo Montano, Francesco Arca e Katia Ricciarelli. Al tempo sessantenne, Leopoldo uscii alla sesta settimana delcondotto da Barbara D’Urso, affiancata dagli opinionisti Raffaello Tonon e Barbara Alberti, con Francesco Salvi nel ruolo di inviato. Oggi, all’età di ottant’anni, l’attore ha rivelato all’Ansa di star vivendo un periodo di ristrettezze economiche. Mastelloni ha raccontato che la sua carriera tra cinema, teatro e tv si è interrotta da tempo e ciò non gli consente entrate stabili: Ringrazio Dio per la salute e il pubblico per l’affetto.