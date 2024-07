Kate l’annuncio improvviso | nessuno se lo aspettava

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 13 luglio 2024) È arrivato un annunciosuMiddleton.se lo sarebbe mai aspettato. La notizia ha colto tutti di sorpresa. Pochi ormai ci speravano. Per fortuna si tratta di una bella notizia, che riempie di gioia sia la famiglia reale che i sudditi. (Continua) Leggi anche:Middleton, lei vuole tornare in pubblico: ma dai medici arriva una brutta notizia Leggi anche:Middleton, ricoverata a causa di un forte calo di peso: l’indiscrezione Le condizioni di salute diMiddleton Le condizioni di salute della principessa di Galles continuano a destare preoccupazione. Nonostante sia apparsa di recente in pubblico, in occasione del compleanno di Re Carlo III, i sudditi continuano ad essere preoccupati per il suo stato di salute.