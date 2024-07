Jasmine Paolini | Vedevo le finali di Wimbledon con Federer ora ci sono arrivata io | settimane surreali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024)ha perso la finale di2024, terzo Slam della stagione andato in scena sull’erba londinese. La tennista italiana ha tenuto testa alla quotata ceca Barbora Krejciikova, è riuscita a rimontare dopo un brutto primo set e ha trascinato la contesa alla terza frazione, dove però un impeccabile break piazzato dalla ex numero 2 del numero è risultato decisivo. Si tratta del secondo atto conclusivo di uno Slam chiuso con l’amaro in bocca per la tennista toscana, che pochefa si era inchinata al cospetto della polacca Iga Swiatek al Roland Garros.è stata sconfitta con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4, ma la cavalcata compiuta in terra britannica certifica il suo nuovo status di big internazionale, come conferma il quinto posto nel ranking WTA e la terza piazza nella Race, con tanto di ipoteca sull’accesso alle Finals.