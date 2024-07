Franco Gegè Campagnari ucciso dal figlio 47enne economico il movente

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 13 luglio 2024)dalil. Forse un’abitazione contesa Ancora sgomento nella piccola Lazise, sulla sponda orientale del Lago di Garda, dopo l’omicidio di, conosciuto da tutti come “Gige”. L’uomo, 67 anni, noto commerciante ambulante di dolciumi, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Tonol nella tarda serata di venerdì 12 luglio. Ad ucciderlo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, sarebbe stato ilMarco, 47 anni. L’uomo è stato fermato dai militari poco dopo il delitto e si trova ora in stato di fermo. Sulla dinamica dell’omicidio e sulche lo ha scatenato, vige ancora il massimo riserbo. Le prime indiscrezioni, trapelate dai vicini di casa, parlano di una lite violenta scoppiata tra padre eall’interno dell’abitazione.