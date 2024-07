Elodie fa impazzire anche il Tim Summer Hits | mini invisibile ; la piazza va in tilt | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Dove c'è, c'è spettacolo. E si alza improvvisamente la temperatura. Ne sanno qualcosa le migliaia di spettatori del Timaccalcati indel Popolo a Roma, che hanno potuto vedere da vicino, da dietro le transenne, l'artista di casa in tutta la sua carica musicale e prorompente sensualità. Dopo aver incendiato il palco di San Siro (come guest star del live di Sfera Ebbasta) e di Bari, la 34enne si è esibita sulle note di sue grandi hit, Black Nirvana e Tribale, facendosia il pubblico insia quello a casa alla tv, sintonizzato su Rai 1. Look total black, vestitino aderentissimo con trasparenze killer nella parte alta,veramente, cinturone e stivaloni. Esplosiva a dir poco. Insieme a lei, sotto gli occhi dei conduttori Carlo Conti e Andrea Delogu, ha conquistato tuttiAngelina Mango, che dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, il trionfo al Festival di Sanremo e l'affermazione internazionale all'ultimo Eurovision Song Contest si conferma primadonna della nostra musica.