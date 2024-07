Ditonellapiaga da novembre il Flash Club Tour 2024 Nuovi appuntamenti live in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 13 luglio 2024) foto di Chiara GlionnaROMA – A pochi giorni dalla release del nuovo singolo e videoclip Latitante – pubblicato venerdì 5 luglio per BMG/Dischi Belli –annuncia il: la nuova avventuraprodotta da Magellano Concerti con cui la cantautrice, trae dicembre, riabbraccerà il suo pubblico neidi. Iltoccherà il The Cage di Livorno il 22, l’Hiroshima Mon Amour di Torino il 29, il Locomotivdi Bologna il 30, i Magazzini Generali di Milano il 4 dicembre, il New Age di Roncade il 5 dicembre e l’Hacienda di Roma il 7 dicembre. Le prevendite sono disponibili online e in tutti i punti vendita autorizzati. Maggiori informazioni sul sito di Magellano Concerti.