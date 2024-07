Diane Kruger | Quando ho iniziato a recitare appena aprivo bocca sul set dicevano | Oh no lei è una difficile

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) Grazia intervista, 48 anni il 15 luglio, che ha cominciato avent’anni nel ruolo di Elena di Troia in Troy, accanto a Brad Pitt e Orlando Bloom. Com’era lei da ragazza? «Molto determinata ma,ho, ogni volta chesul set, fosse anche solo per esprimere un dubbio sulla scena, sentivo bisbigliare: “Oh no, lei è una”. Non capitava solo a me, tutte le attrici che osavano chiedere qualcosa venivano bollate com “ambiziose”, se non addirittura “isteriche”». Ambiziosa, di per sé, non è un aggettivo negativo. «Eppure veniva utilizzato come tale. Come se fosse un errore per noi donne ambire a qualcosa, anche solo difendere la propria posizione. Per questo dico che non stare zitte è parte della nostra missione quotidiana e deve esserlo sempre di più, affinché le nostre voci vengano ascoltate e le nostre richieste esaudite».