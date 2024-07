C’entra la camorra riaperto il caso su Marco Pantani per il Giro d’Italia 1999 Sentito Vallanzasca

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) La Procura di Trento ha deciso di riaprire le indagini suldi, in relazione agli eventi deldel. Secondo quanto riferisce l’ANSA, il nuovo fascicolo è stato affidato alla pm della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) Patrizia Foiera e riguarda l’ipotesi di un presuntodi scommesse clandestine legate alla, volto a evitare la vittoria del “pirata” nella classifica finale della corsa rosa.Leggi anche: Wimbledon, Jasmine Paolini perde con (molto) onore. Grazie combattente Le origini delle nuove indagini Le nuove indagini hanno preso avvio in seguito alle audizioni in Commissione Antimafia, dove sono emerse varie anomalie relative all’esclusione didaldi 25 anni fa.