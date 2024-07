CdS – quanto incassa la Roma dalla cessione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 13 luglio 2024) 2024-07-13 00:16:18 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport:– Aouar va in Arabia, poi un post social ha lasciato tutti senza parole. Selfie con la maglia dall’allenamento dellae la scritta: “Tornato a casa, già pronto”, il tutto accompagnato con l’emoji del lupo. Mistero risolto. In realtà la trattativa con l’Al-Ittihad è praticamente chiusa. Il club giallorossouna super plusvalenza: preso lo scorso anno a zero, oggi lo rivende per 12 milioni più bonus fino ad un totale di 15. Un’ottima mossa di Souloukou e Ghisolfi., ladi Aouar: va in Arabia Con i solditi laci copre in buona parte l’acquisto di Le Fée, già sbarcato a Trigoria.